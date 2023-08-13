В Китае назвали причину неудач ВСУ в контрнаступлении Guancha: колоссальные потери ВСУ привели к провалу контрнаступления

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед, что стало причиной провала контрнаступления, сообщает китайское издание Guancha со ссылкой на экспертный анализ. Он показал, что главным фактором неудач были колоссальные потери украинской армии.

Экспертные анализы показывают, что причиной провала украинского наступления стало то, что ВСУ неудачно развернули свои части и с трудом продвигались вперед. Но важнейший фактор заключается в том, что из-за колоссальных потерь украинцы просто не могли добиться прорыва, — подчеркивается в публикации.

В издании напомнили, что ВСУ также пришлось перебрасывать некоторые батальоны на север страны, чтобы защититься от ответных атак ВС РФ. При этом Запад уже практически исчерпал арсенал вооружений для поддержки союзника. В июле только США помогли Украине на сумму $5,4 млрд, отметили авторы материала.

Боевая мощь и неплохая логистика позволили ВСУ вести контрнаступление почти два месяца, однако ситуация кардинально меняется. Украинские подразделения истощены, а регулярного для такой ситуации их пополнения нет, указали в издании.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что наступление ВСУ идет в соответствии с планом Генштаба. По его словам, украинские военнослужащие эффективно ведут наступательные действия. Подоляк также подверг критике всех, кто выражает недовольство медленным ходом наступления, обвинив их в инфантилизме.