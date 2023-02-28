В Китае назвали дискредитацией заявления об утечке COVID-19 из лаборатории

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Представитель МИД КНР Мао Нин призвала прекратить дискредитировать Китай и политизировать вопрос происхождения коронавируса, заявляя о возможной утечке COVID-19 из китайской лаборатории. По ее словам, которые приводятся на сайте министерства, совместная научная группа Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Китая пришла к выводу, что такое происхождение коронавируса маловероятно, и с этим выводом согласились в международном сообществе и научной среде.

Соответствующие стороны должны прекратить раздувать аргумент об утечке из лаборатории, прекратить клеветать на Китай и прекратить политизировать проблему отслеживания, — подчеркнула она.

Учёные во всем мире по-прежнему не пришли к единому мнению по поводу происхождения COVID-19. Одни специалисты утверждают, что он «утёк» из лаборатории Ухани, другие настаивают на версии животного происхождения. Ранее сообщалось, что исследователи из Франции и Лаоса пришли к выводу о зарождении коронавируса в уханьской лаборатории. Они нашли родственный Sars-CoV-2 вирус в популяции подковоносой летучей мыши. Этот вид вируса очень похож генетически на тот, что поражает человека, однако имеет существенное отличие.