В Китае назвали цель США в отношении Украины Global Times: США стараются усилить свою гегемонию, поддерживая Украину

Фото: Jim West/imageBROKER.com/Global Look Press

Позиция США в отношении конфликта на Украине указывает на их стремление сохранить и усилить гегемонию в мире, заявил журналист Хэ Чжигао. В статье для Global Times он отметил, что в Вашингтоне все еще следуют менталитету холодной войны.

В российско-украинском конфликте США лишь подливают масло в огонь, а не действуют как великая держава, способствующая миру и диалогу, — подчеркнул автор публикации.

Он считает, что США, используя конфликт на Украине, хотят навязать свою глобальную гегемонию через НАТО и другие платформы, которые основаны на блоках. В центре Вашингтон видит себя.

При этом стремление США противоречит интересам ЕС — в Брюсселе выступают за международную систему сотрудничества. Противоречие между США и ЕС усиливаются, отмечает автор публикации.

По его мнению, реакция Европы на текущие события постепенно стала меняться. В Брюсселе от эмоций переходят к стратегическому мышлению, которое ориентировано на будущее.

Ранее «Хуаньцю шибао» заявило, что предприятия Европы все чаще оказываются в затруднительном положении на фоне украинского кризиса. На «помощь» им спешат США, тем самым ставя ЕС в еще большую зависимость. Проблемная ситуация в Европе заставляет производителей и инвесторов из ЕС ускоренно «мигрировать» в США.