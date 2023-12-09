В Китае нашли рисовое поле возрастом более 5 тысяч лет Синьхуа: на востоке Китая нашли рисовое поле возрастом 5,3 тысячи лет

Археологи обнаружили древнее рисовое поле возрастом около 5300 — 5500 лет в провинции Чжэцзян на востоке Китая, сообщает агентство «Синьхуа». Кроме того, исследователи нашли тропу, которая связывала эту территорию с древним поселением. По заключениям экспертов, находка принадлежит к позднему периоду неолитической культуры Хэмуду.

Рисовое поле открыли на территории уезда Юйяо города Нинбо в ходе раскопок, длившихся в период с августа по октябрь. Археологи исследовали территорию площадью в тысячу квадратных метров и откопали три обочины, девять ям, канаву для орошения, а также дорогу до поселения. Специалисты также изучили остатки риса и сорняков.