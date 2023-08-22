В Китае нашли крупные залежи природного газа

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В провинции Сычуань на юго-западе Китая нашли крупные залежи природного газа, их объем составляет 30,5 млрд кубических метров. Месторождение удалось обнаружить специалистам компании Sinopec Southwest Oil and Gas Company, сообщает EADaily со ссылкой на китайский телеканал.

Как уточняет издание, площадь залежей природного газа составила 810 тысяч кв м. Запасы считаются сверхглубокими, так как они находились на расстоянии около четырех-пяти метров от земной поверхности. Обнаруженные залежи являются частью месторождения Бачжун сычуаньского нефтегазового бассейна, который считается самым крупным по запасам и добыче газа.

За последнее десятилетие китайские специалисты также успешно разработали сверхглубокое месторождение высокосернистого газа Юаньба на глубине семь тысяч метров. Они также разведали глубокое месторождение сланцевого газа, объем которого составил более 100 млрд кубометров.

В Чечне ранее впервые за 30 лет обнаружили новые залежи углеводородов. Не известные до этого запасы нашли геологи «Роснефти» на Хаян-Кортовском месторождении, которое находится на поздней стадии разработки, в районе Грозного. За счет новых запасов планируется восполнить не менее 100% добываемых углеводородов.