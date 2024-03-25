В Китае на русском языке почтили память погибших в «Крокусе» Помощница главы МИД КНР посвятила пост на русском языке погибшим в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Сердца граждан Китая остаются с российским народом, написала официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин в аккаунте в Twitter (X). Публикация была сделана на русском языке и посвящена теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле», произошедшем 22 марта.

Наши сердца вместе с российским народом! — написала представительница китайского МИД.

Дипломат сопроводила публикацию фотографией. На снимке запечатлены россияне, которые подносят цветы к стихийному мемориалу, возникшему около концертного зала.

Ранее Telegram-канал Baza со ссылкой на источник сообщил, что количество погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 144 человек, 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта были обнаружены еще 17 фрагментов тел. На данным момент известно, что 62 погибших были опознаны.

Днем ранее, 24 марта, в России был объявлен общенациональный траур. По всей стране отменили развлекательные мероприятия, были приспущены флаги. На государственных каналах отказались от показа передач развлекательного характера и рекламы.