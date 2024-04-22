В Китае мать похитила девочку, чтобы воспитать из нее невестку для сына В Китае мать похитила 11-летнюю невесту для 27-летнего сына и села на 2,5 года

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В Китае мать и ее 27-летний сын приговорены к двум годам и семи месяцам лишения свободы за похищение 11-летней девочки, сообщает South China Morning Post. Женщина увидела девочку в деревне Люпаньшуй в юго-западной провинции Гуйчжоу и решила, что из нее получится хорошая жена для сына. Отец несовершеннолетней отказался отпускать девочку. Тогда женщина решила выкрасть школьницу. В этом ей способствовал сын.

Они дождались, когда девочка останется дома одна, и выкрали ее. В плену у «жениха» школьница провела четыре дня, после чего полиция нашла ее. Мать задержали сразу, а сын сдался правоохранителям через четыре дня. Некоторые комментаторы в интернете настаивают, что для них выбрано слишком мягкое наказание, которое фактически поощряет совершение подобных преступлений.

В Китае существует древняя традиция, называемая «тун ян си». Семья усыновляет девочку-подростка, чтобы вырастить ее как будущую жену для одного из своих сыновей. Несмотря на запрет в 1950 году, эта практика продолжается в сельской местности, что приводит к похищению девочек.

Ранее пропавшая в Калужской области восьмилетняя девочка была найдена живой. Злоумышленники похитили школьницу, чтобы получить выкуп от ее родителей.