Житель Китая Лю Чунлоу, совершивший поджог в караоке, где погибли 18 человек, был казнён по решению суда средней ступени провинции Гуандун. Об этом стало известно во вторник, 24 декабря.
Решение о приведение в исполнение приговора о смертной казни было принято в согласовании с Верховным судом КНР.
Суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ, —
передаётWeibo.
Преступление было совершено осуждённым 24 апреля 2018 года. В результате поджога караоке погибли 18 человек, ещё 5 пострадали.
Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемого в распространении антиисламских идей профессора в Пакистане суд приговорил к смертной казни и штрафу в 500 тысяч рупий (около 200 тысяч рублей).
Джануида Хафиза арестовали в 2013 году, обвинив в распространении богохульных материалов во время выступления в качестве приглашённого профессора в университете города Мултан.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен