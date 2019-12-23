https://static.news.ru/photo/d53fef76-2622-11ea-9a7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Житель Китая Лю Чунлоу, совершивший поджог в караоке, где погибли 18 человек, был казнён по решению суда средней ступени провинции Гуандун. Об этом стало известно во вторник, 24 декабря.

Решение о приведение в исполнение приговора о смертной казни было принято в согласовании с Верховным судом КНР.

Суд средней ступени города Цинъюань провинции Гуандун казнил Лю Чунлоу за поджог в Индэ, — передаёт Weibo.

Преступление было совершено осуждённым 24 апреля 2018 года. В результате поджога караоке погибли 18 человек, ещё 5 пострадали.

Ранее NEWS.ru писал, что обвиняемого в распространении антиисламских идей профессора в Пакистане суд приговорил к смертной казни и штрафу в 500 тысяч рупий (около 200 тысяч рублей).

Джануида Хафиза арестовали в 2013 году, обвинив в распространении богохульных материалов во время выступления в качестве приглашённого профессора в университете города Мултан.