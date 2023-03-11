В Китае избрали нового главу правительства Новым главой правительства Китая избрали Ли Цяна

Фото: Yin Bogu/XinHua/Global Look Press

Ли Цян

Участники Всекитайского собрания народных представителей избрали новым главой Государственного совета КНР Ли Цяна, сообщает агентство «Синьхуа». До этого чиновник с 2017 года занимал должность секретаря Шанхайского городского комитета Коммунистической партии Китая. Кандидатуру Ли Цяна на должность главы правительства Китая предложил лично глава партии Си Цзиньпин.

После голосования Генеральная ассамблея постановила, что Ли Цян является премьер-министром Государственного совета Китайской Народной Республики, — говорится в сообщении «Синьхуа».

Глава Государственного совета Ли Кэцян покинул пост в связи с истечением срока полномочий. Он возглавлял правительство КНР два срока подряд, с 2013 по 2023 год. По китайскому законодательству дольше находиться на посту главы правительства нельзя.

Указ о назначении Ли Цяна на должность главы Государственного совета КНР Си Цзиньпин уже подписал. По версии CNN, тот является протеже и ставленником главы Компартии Китая.

10 марта депутаты Всекитайского собрания народных представителей переизбрали Си Цзиньпина на должность председателя КНР. Решение было принято единогласно. Этот пятилетний срок станет третьим для Си Цзиньпина, что является уникальным достижением в истории Китая.