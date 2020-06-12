В Китае из-за ливней эвакуировали десятки тысяч человек

Из-за проливных дождей и наводнений в провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуированы 29,5 тысячи человек.
Об этом
Местный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий ввёл на территории провинции второй из четырёх уровней реагирования на ЧП. По словам метеорологов, эти дожди стали самыми сильными для данной местности за последние 60 лет,
Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Благовещенска ввели режим ЧС после того, как на город 8 июня обрушился тропический ливень. На территории населённого пункта в Амурской области подтопило примерно десять участков дорог, также пострадали дворы социальных учреждений, подвалы домов и не только.
Добавьте наши новости в избранные источники