В Китае из-за ливней эвакуировали десятки тысяч человек

https://static.news.ru/photo/e014fcc6-ad76-11ea-9f71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lu Boan/Xinhua/Global Look Press

Из-за проливных дождей и наводнений в провинции Гуйчжоу на юге Китая эвакуированы 29,5 тысячи человек.

Об этом сообщает агентство «Синьхуа». По его данным, за прошедшие сутки в некоторых районах выпадало более 160 мм осадков. В реках резко поднялся уровень воды, более 700 тысяч человек оказались в зоне повышенного риска.

Местный центр по предотвращению и ликвидации стихийных бедствий ввёл на территории провинции второй из четырёх уровней реагирования на ЧП. По словам метеорологов, эти дожди стали самыми сильными для данной местности за последние 60 лет, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что на территории Благовещенска ввели режим ЧС после того, как на город 8 июня обрушился тропический ливень. На территории населённого пункта в Амурской области подтопило примерно десять участков дорог, также пострадали дворы социальных учреждений, подвалы домов и не только.