https://static.news.ru/photo/7244238a-3df9-11ea-9872-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tian Chenxu/Xinhua/Global Look Press

В Пекине с 25 января закроется для посещения туристами музейный комплекс «Запретный город» (по-китайски «Гугун», что значит «Древний дворец»).

Об этом сообщается на сайте музея. Решение о закрытии было принято в связи с распространением в стране нового коронавируса.

В связи с рабочей необходимостью по контролю над эпидемиологической ситуацией музейный комплекс Гугун закрывается с 25 января, — говорится в сообщении.

В частности, с помощью этих мер администрация «Запретного города» надеется избежать распространения вируса среди персонала. Руководство музея отметило, что о возобновлении работы комплекса будет сообщено отдельно, когда исчезнет угроза заражения, передаёт ТАСС .

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные провели исследование, в ходе которого выяснили, что первоисточником нового коронавируса 2019-nCoV могут являться летучие мыши.