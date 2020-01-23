В Пекине с 25 января закроется для посещения туристами музейный комплекс «Запретный город» (по-китайски «Гугун», что значит «Древний дворец»).
Об этом сообщается на сайте музея. Решение о закрытии было принято в связи с распространением в стране нового коронавируса.
В связи с рабочей необходимостью по контролю над эпидемиологической ситуацией музейный комплекс Гугун закрывается с 25 января, — говорится в сообщении.
В частности, с помощью этих мер администрация «Запретного города» надеется избежать распространения вируса среди персонала. Руководство музея отметило, что о возобновлении работы комплекса будет сообщено отдельно, когда исчезнет угроза заражения, передаёт
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