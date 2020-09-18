В Китае дома с «вертикальным лесом» превратились в приманку для насекомых

https://static.news.ru/photo/81ff3b3a-fa68-11ea-9ec2-fa163e074e61_660.jpg Проект жилого комплекса Qiyi City Forest Garden в Чэнду Фото: chengdurealestate.com

Дома в экологичном жилом комплексе в китайском городе Чэнду превратились в приманку для комаров, из-за чего большинство квартир так и не были заселены.

По данным Daily Mail, архитекторы задумывали дома с балконами, на которых высаживаются деревья со свисающей вниз кроной, что превращает здание в «вертикальный лес». Однако не все владельцы квартир ухаживали за растениями, из-за чего на балконах стали скапливаться насекомые.

Всего в комплекс, достроенный в 2018 году, входят восемь высотных зданий, вмещающих в общей сложности более 800 квартир. К апрелю 2020 года все апартаменты были распроданы, однако из-за проблемы с насекомыми большинство из них до сих пор пустуют.

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