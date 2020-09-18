В Китае дома с «вертикальным лесом» превратились в приманку для насекомых

Дома в экологичном жилом комплексе в китайском городе Чэнду превратились в приманку для комаров, из-за чего большинство квартир так и не были заселены.
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Всего в комплекс, достроенный в 2018 году, входят восемь высотных зданий, вмещающих в общей сложности более 800 квартир. К апрелю 2020 года все апартаменты были распроданы, однако из-за проблемы с насекомыми большинство из них до сих пор пустуют.
Ранее NEWS.ru писал о том, что жители Красноярска удивлены и насторожены в связи с появлением большого количества божьих коровок. Насекомые, по словам горожан, роем облепляют здания в Солнечном и Октябрьском районах города.
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