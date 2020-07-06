В Китае дали рекомендации после выявления первого случая бубонной чумы

Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний дал советы местным жителям после появления пациента с бубонной чумой на севере Китая.
Специалисты рекомендуют во время поездок на пастбища не подходить близко к диким животным, а также не употреблять их мясо. Кроме того, не рекомендуется оставаться на ночлег на пастбищах.
Как
Вспышка бубонной чумы произошла в Монголии, в двух районах провинции Ховд на западе страны был введён карантин. Он действует с 10:00 29 июня и до особого распоряжения. Заболевшими оказались мужчина и женщина. Пациентка находится в критическом состоянии, по предварительным данным она контактировала с 60 людьми, а косвенно — более чем с 400.
NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с бубонной чумой и другими опасными инфекциями на трансграничных территориях. Академик РАН Виктор Малеев считает, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Ученый предположил, что жители Монголии и Китая, заразившиеся чумой, употребляли в пищу сурков.
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