В Китае дали рекомендации после выявления первого случая бубонной чумы

https://static.news.ru/photo/633c9a70-bf81-11ea-aab4-fa163e074e61_660.jpg Фото: CDC/ Courtesy of Larry Stauffer, Oregon State Public Health Laboratory

Пекинский центр по контролю и профилактике заболеваний дал советы местным жителям после появления пациента с бубонной чумой на севере Китая.

Специалисты рекомендуют во время поездок на пастбища не подходить близко к диким животным, а также не употреблять их мясо. Кроме того, не рекомендуется оставаться на ночлег на пастбищах.

Как сообщает радио Sputnik, ранее бубонная чума был подтверждена у скотовода в хошуне Урад-Чжунци города Баян-Нур.

Вспышка бубонной чумы произошла в Монголии, в двух районах провинции Ховд на западе страны был введён карантин. Он действует с 10:00 29 июня и до особого распоряжения. Заболевшими оказались мужчина и женщина. Пациентка находится в критическом состоянии, по предварительным данным она контактировала с 60 людьми, а косвенно — более чем с 400.

NEWS.ru писал, что Роспотребнадзор держит под контролем ситуацию с бубонной чумой и другими опасными инфекциями на трансграничных территориях. Академик РАН Виктор Малеев считает, что опасности распространения бубонной чумы в России нет. Ученый предположил, что жители Монголии и Китая, заразившиеся чумой, употребляли в пищу сурков.