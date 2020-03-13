https://static.news.ru/photo/67b7427a-6537-11ea-aa5e-fa163e074e61_660.jpg Елжан Биртанов Фото: MinzdravRK/facebook.com

Третий случай коронавируса подтверждён в Казахстане, сообщил глава Министерства здравоохранения республики Елжан Биртанов.

По его словам, заболевшей является женщина, которая 12 марта прибыла в Нур-Султан из Милана. Сейчас она находится на карантине, передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее обнаружили двух пациентов, инфицированных коронавирусом. Заражённые коронавирусной инфекцией граждане — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта соответственно. Пациенты изолированы от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате.