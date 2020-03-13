Третий случай коронавируса подтверждён в Казахстане, сообщил глава Министерства здравоохранения республики Елжан Биртанов.
По его словам, заболевшей является женщина, которая 12 марта прибыла в Нур-Султан из Милана. Сейчас она находится на карантине,
Как писал NEWS.ru, ранее обнаружили двух пациентов, инфицированных коронавирусом. Заражённые коронавирусной инфекцией граждане — мужчина и женщина — прибыли из Германии 9 и 12 марта соответственно. Пациенты изолированы от общества, они находятся в стационаре в Алма-Ате.
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