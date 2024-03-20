В Казахстане племянник Назарбаева Самат Абиш приговорен к условному сроку

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Суд в Казахстане вынес приговор бывшему зампреду КНБ, племяннику экс-лидера страны Нурсултана Назарбаева Самату Абишу, сообщило со ссылкой на источник агентство Kazinform. Он приговорен к восьми годам условного наказания.

По данным агентства, суд проходил в закрытом режиме.

Самата Абиша освободили от должности первого зампреда Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в январе 2022 года. В сентябре 2023 года стало известно о расследовании против него.

Осенью 2022 года суд в Астане приговорил к шести годам тюремного заключения другого племянника бывшего президента Казахстана Кайрата Сатыбалдыулы. Срок он будет отбывать в учреждениях уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Кроме того, осужденный будет лишен специального звания генерал-майора органов нацбезопасности, а также ряда других государственных наград.

Сатыбалдыулы арестовали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями, а также в хищении средств АО «Казахтелеком» в особо крупном размере. Позднее к обвинениям против него добавились рейдерство и крупные хищения за счет необоснованного завышения тарифов на услуги подъездных путей к градообразующим предприятиям. Кроме того, Сатыбалдыулы стал фигурантом дела об отмывании краденых денег и уклонении от уплаты налогов и таможенных платежей.