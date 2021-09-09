В Кабул прибыл военный самолёт из Киргизии для эвакуации иностранцев

Читайте нас в Google Новости

Военный самолёт из Киргизии прибыл в Международный аэропорт Кабула для эвакуации иностранцев, которые пожелали покинуть Афганистан после прихода к власти талибов (запрещённое в России движение «Талибан»). Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia.

Ожидается , что с его помощью удастся вывезти из страны около 200 иностранцев.

Ранее талибы разрешили 200 американцам и гражданам других государств покинуть Афганистан на чартерных рейсах. Начало эвакуации запланировано на 9 сентября.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Переговоры террористов с оппозицией, удерживающей провинцию, провалились. После этого радикалы начали наступление на мятежную провинцию.

После захвата Панджшера талибы объявили о завершении войны в Афганистане. Боевики позднее сообщили о формировании состава временного правительства, в котором должность премьер-министра занял глава движения Мохаммад Хасан Ахунд.