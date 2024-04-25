В Израиле около 150 человек пострадали от аномальной жары

Фото: George Calvelo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Врачи в Израиле за последние два дня оказали помощь 147 гражданам, которые почувствовали себя плохо из-за аномальной жары. В последние дни ситуация обострилась, уточнили представители Национальной службы скорой медицинской помощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида»).

Согласно данным пресс-службы, в общей сложности 141 человеку понадобилась помощь в связи с обезвоживанием или потерей сознания, связанными с погодными условиями. Еще шестеро получили тепловой удар, состояние троих пациентов медики описывают как критическое.

Национальная метеослужба Израиля ранее сообщила об историческом для апреля температурном рекорде. В середине дня столбики термометров в городе достигли отметки +40,7 градуса. Прошлый максимальный показатель для апреля зафиксировали в 1939 году. Тогда воздух прогрелся до +40,4 градуса.

Аномальная жара в последние два дня установилась во многих районах Израиля. По данным метеорологов, явление спровоцировано приходом шарава — сухого жаркого ветра, которые приносит с собой пыль и песок из пустыни. Это приводит к резкому повышению температуры.

В России, напротив, жителей столицы ждет гроза 26 апреля. В пресс-службе московского комплекса городского хозяйства предупредили о порывах ветра до 14 метров в секунду.