В Иране выросло число погибших в теракте IRNA: число погибших при взрывах у кладбища в Иране возросло до 73

Фото: Skarly_ja/twitter.com

Число жертв взрывов у кладбища, где проходили траурные шествия по случаю годовщины гибели иранского генерала КСИР Касема Сулеймани, выросло до 73 человек, сообщило агентство IRNA. Отмечается, что еще 170 человек получили ранения.

На текущий момент в результате теракта в Кермане погибли 73 человека и пострадали 170 человек, — говорится в сообщении.

Взрыв был произведен дистанционно: две сумки со взрывчаткой были расположены недалеко от входа на кладбище в городе Керман. Первый взрыв произошел в 700 метрах от могилы Кассема Сулеймани, а второй — в километре от захоронения.

Известно, что сегодня, 3 января, на кладбище в Кермане проходила церемония, посвященная памяти Сулеймани. На месте работают сотрудники службы безопасности и правоохранительных органов.

Ранее, 26 декабря, Израиль совершил атаку тремя ракетами по дому, где проживал советник Корпуса стражей Исламской революции Сейед Рази Мусави. В результате здание было полностью разрушено, а Мусави погиб.

Президент Ирана Эбрахим Раиси заявил, что Израиль «неизбежно заплатит цену» за преступление против бригадного генерала. По его словам, гибель Мусави является еще одним свидетельством «разочарования и неспособности» еврейского государства контролировать ситуацию в регионе.