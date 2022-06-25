В Иране построят собственную АЭС без помощи России

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↵В Иране приступили к работе над созданием собственной атомной электростанцией мощностью 360 МВт, заявил глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), заместитель президента страны Мохаммад Эслами, пишет агентство ISNA. Он отметил, что Иран рассматривал ранее возможности совместного строительства АЭС с другими странами, в том числе с Россией. Однако в Тегеране решили обойтись своими силами, добавил Эслами.

В этом году мы начали другой проект по созданию полностью иранской АЭС мощностью 360 МВт, — заявил Эслами.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Иран уменьшил сроки, которые требуются для получения материалов, используемых при создании ядерного оружия, до нескольких недель. Он связал успехи Ирана в разработке ядерного оружия с неверной политикой прошлой администрации Белого дома, когда во время президентства Дональда Трампа США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном, тем самым сняв ограничения для развития иранской ядерной программы, которые были наложены шестисторонним соглашением.