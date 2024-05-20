В Иране обвинили США в причастности к гибели Раиси Экс-глава МИД Ирана: США причастны к крушению вертолета Раиси

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Место крушения вертолета президента Ирана Ибрахима Раиси

К гибели президента Ирана Ибрахима Раиси причастны США, заявил бывший глава МИД страны Мохаммад Джавад Зариф. Экс-дипломат напомнил, что Вашингтон запретил поставку деталей для вертолета президента. По его словам, это привело к износу двигателя и крушению аппарата, сообщила газета Ettelaat.

В крушении президентского вертолета виновата Америка, которая, несмотря на постановление Международного суда, наложила эмбарго на продажу самолетов и авиационных запчастей Ирану, — заявил Зариф.

Он подчеркнул, что иранские власти планируют включить «виновных» в перечень преступлений, которые Белый дом когда-либо совершал против иранского народа.

США в 2018 году наложили эмбарго на поставки Ирану самолетов и авиационных запчастей. Тогда же были аннулированы договоры на экспорт лайнеров.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в беседе с NEWS.ru заявил, что гибель президента Ирана Ибрахима Раиси выгодна США и коллективному Западу. Политолог подчеркнул, что можно увидеть слишком много совпадений: до этого произошло покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и попытка госпереворота в Турции. Он напомнил, что незадолго до трагедии Раиси заявил о необходимости ввести единую валюту БРИКС.