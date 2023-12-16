В Иране загорелся крупный нефтеперерабатывающий завод

Фото: Morteza Nikoubazl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Иране произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в городе Исфахане, сообщает Tasnim. По его информации, горит одна из установок предприятия по перегонке сырой нефти.

На месте происшествия работают спасательные службы. Огонь удалось локализовать за 45 минут, пострадали четыре человека, одного доставили в больницу. Пожарные охлаждают место происшествия, пожар полностью потушен.

Мощный пожар ранее охватил завод специализированных автомобилей на Открытом шоссе на востоке Москвы. Площадь возгорания составила две тысячи кв. м. Пожар произошел в многоуровневом здании. В результате происшествия никто не пострадал.

До этого пожар произошел на авиационном заводе имени Чернышева, который расположен на северо-западе Москвы. В одном из помещений предприятия загорелась емкость с ацетоном. В результате возгорания пострадал один человек: у него зафиксировали ожоги второй-третьей степени на 90% тела.

Ранее пожар случился в одном из цехов Челябинского электровозоремонтного завода. Там загорелась ванна с лаком. Это был третий случай возгорания на предприятиях Челябинска за одну неделю. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали пожар. Обошлось без пострадавших.