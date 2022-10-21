В Индонезии заявили о готовности организовать встречу Путина и Байдена Посол Индонезии Таварес заявил о готовности устроить встречу Путина и Байдена на G20

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Путин

Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что его страна готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20. Это станет возможным, если Путин решит лично участвовать в саммите, отметил он в беседе с РИА Новости.

Индонезия была бы очень рада сделать это. Мы уже делали подобное ранее. <...> Мы не обещаем, что это немедленно что-то решит, но простое общение [лидеров] друг с другом может помочь продвижению обсуждений, — считает посол.

Таварес указал на то, что Джакарта приглашение Путину передала, однако решение о поездке российского лидера в Индонезию остается за Москвой.

Россия как член G20 так же важна, как и любая другая страна или союз, — подчеркнул дипломат.

Ранее Владимир Путин заявил, что не видит необходимости в переговорах с Джо Байденом. На пресс-конференции в Астане глава государства подчеркнул, что вопрос о его поездке на саммит G20 в Индонезию, где предлагалось провести встречу двух политиков, еще не решен. По словам Путина, пока площадка для переговоров между лидерами РФ и США отсутствует.