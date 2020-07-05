В Индонезии зафиксировали рекордную смертность от COVID-19 за сутки

https://static.news.ru/photo/e3bb17e0-bea4-11ea-b0a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Edy Susanto/Global Look Press

За сутки в Индонезии от коронавируса скончались 82 человека, что стало рекордным показателем в стране за время пандемии. Всего жертвами инфекции здесь стали 3,1 тысячи человек.

Общее количество заболевших в Индонезии составляет 63,7 тысячи человек. За последние сутки было выявлено 1607 новых случаев заражения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны.

Распространение COVID-19 охватывает более 200 стран мира. Лидируют по уровню заболеваемости США, где выявлено более 2,8 млн случаев заражения. На втором месте находится Бразилия, там насчитывается более полутора миллионов заболевших.

Третье место занимает Россия. Согласно последним данным, в нашей стране зафиксировано 681,2 тысячи случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 450,7 тысячи пациентов, умерли 10,1 тысячи.

Всего в мире с начала пандемии заболели более 11,2 млн человек. За это время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек, вылечились более 6 млн.

Ранее NEWS.ru писал, что в середине июня из Индонезии вывозным авиарейсом вернулись 460 граждан РФ, застрявших там из-за ситуации с коронавирусом. Рейс осуществила авиакомпания «Россия».