В Индонезии выбрали название новой столицы

Власти Индонезии перенесут столицу из Джакарты на юго-восток острова Калимантан. Главный город страны решили назвать Нусантара, что в переводе означает «архипелаг», заявил министр планирования национального развития Сухарсо Моноарфа в эфире телеканала CNA.

Я получил подтверждение и директиву президента (Джоко Видодо. — NEWS.ru), новая столица будет называться Нусантара, — сказал он.

По словам Моноарфы, это название широко известно за пределами Индонезии и коротко характеризует государство как архипелаг.

Видодо объявил о планах переноса столицы Индонезии из Джакарты в 2019 году. На эти цели было выделено почти $32 млрд. Однако из-за пандемии коронавируса реализация проекта была приостановлена, её планируется возобновить через два года.

Помимо Нусантары рассматривалось около 80 вариантов названий столицы, среди которых были Негара Джая («Славная страна»), Нусантара Джая («Славный архипелаг») и Нуса Карья («Творение родины»).

Ранее Видодо обвинили в пренебрежительном отношении к качеству воздуха в столице страны Джакарте. Соответствующее решение принял местный суд. Суд установил ему требования о принятии решительных мер для защиты права людей на здоровый воздух в столице. Ответственность за выполнение приговора будет лежать не только на президенте, но и на губернаторе Джакарты, а также на чиновниках, отвечающих за решение проблем экологии.