В Индонезии предупредили о катастрофических последствиях извержения Руанга В Индонезии предупредили о риске цунами из-за извержения вулкана Руанг

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Власти Индонезии предупредили о возможности возникновения цунами из-за извержения вулкана Руанг, сообщает РИА Новости. Высота волн может достигнуть 25 метров. По данным агентства, под угрозой оказался остров Тагуланданг, который находится неподалеку от вулкана.

Во время аналогичного извержения 150 лет назад на побережье Тагуланданг уже обрушивалось цунами. Тогда жертвами стихии стали около 400 человек.

Руанг 17 апреля выбросил лаву, пепел и раскаленные камни на расстояние до трех километров. За последние сутки отмечено пять извержений вулкана. По мнению специалистов, продолжение извержения весьма вероятно. Из окрестностей вулкана эвакуировали 800 человек, власти решили вывезти еще 11 тысяч человек, в том числе с соседних островов. Территория вокруг вулкана радиусом шесть километров оцеплена.

Ранее появились кадры молнии, которая ударила в извергающийся вулкан Руанг в Индонезии. Вулкан находится в самом отдаленном регионе страны. Власти предупредили местных жителей о возможном цунами в результате извержения, граждан призвали не приближаться к вулкану на расстояние меньше шести километров. На 24 часа закрыт ближайший международный аэропорт в Манадо на острове Сулавеси.