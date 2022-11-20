В Индонезии оценили отказ Путина от поездки на саммит G20 Посол Индонезии Таварес: Джакарта уважает решение Путина не ехать на саммит G20

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что Джакарта с уважением отнеслась к решению президента России Владимира Путина не ехать на саммит «Большой двадцатки» на остров Бали. У него были причины для принятия такого решения, отметил он в беседе с РИА Новости.

Мы уважаем решение правительства России, решение президента Путина остаться в Москве и не ехать на саммит, мы понимаем, что у него на это были причины, — подчеркнул дипломат.

По его мнению, саммит прошел успешно, Индонезия постаралась провести его на высшем уровне. Посол заявил, что Джакарта намерена и дальше укреплять отношения с Москвой, это касается многих аспектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал итоговую декларацию саммита G20 победой здравого смысла. По его словам, в ней удалось нейтрализовать «слепую агрессивность» Запада и достичь компромисса. Он добавил, что в этом и большая заслуга индонезийцев.