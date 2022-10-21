Александр Чеков

В Индонезии обеспокоены смертностью детей из-за внезапного отказа почек В Индонезии за десять месяцев 133 ребенка до пяти лет умерли от внезапного отказа почек

21 октября 2022 в 19:12

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look press