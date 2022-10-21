Более 100 детей скончались за последние 10 месяцев в Индонезии от скоротечной формы острой почечной недостаточности, проявляющейся внезапным резким сокращением функции почек, сообщил газеты Jakarta Globe министр здравоохранения страны Буди Гунади Садикин. По его словам, цифра может быть значительно большей из-за неполного охвата подобных случаев медицинской статистикой.
За последние 10 месяцев в 22 провинциях Индонезии скончались от острой почечной недостаточности 133 ребенка в возрасте до 5 лет при общем количестве обращений с таким диагнозом, равным 241 случаю, — заявил он.