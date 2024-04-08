В Индонезии началось извержение вулкана Вулкан Мерапи в Индонезии начал извергаться на острове Ява

Фото: Bayu Novanta/XinHua/Global Look press

Вулкан Мерапи в Индонезии вновь проявляет активность, передает ANTV. Он расположен на острове Ява неподалеку от города Джокьякарта.

Потоки лавы растеклись почти на два километра от кратера. Уточняется, что это самый активный в стране действующий вулкан. Во время извержения в 2010 году погибли 300 человек.

По словам сотрудника научной станции, ведущей наблюдения, столб дыма поднимается на высоту 350 м над жерлом вулкана. Местным жителям рекомендуется не входить в семикилометровую зону безопасности, а также держаться подальше от горных рек.

Ранее на полуострове Рейкьянес в Исландии началось извержение вулкана, из-за чего власти города Гриндавик эвакуировали жителей. По данным Метеорологического центра страны, природный катаклизм не представлял угрозы для населения. Катаклизм был зафиксирован через минуту после объявления о повышенной сейсмоактивности.

В середине января власти на полуострове Рейкьянес уже объявляли режим чрезвычайной ситуации из-за извержения вулкана. Жителей города Гриндавик, который располагается неподалеку от места природного катаклизма, заблаговременно эвакуировали. При этом населенный пункт был частично обесточен.

До этого специалисты зафиксировали на вулкане Эбеко на курильском острове Парамушир пепловый выброс высотой 2,5 км. В ГУ МЧС России по Сахалинской области уточнили, что пепловый шлейф распространился на расстоянии до 10 километров в северо-восточном направлении.