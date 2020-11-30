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В Индонезии началось извержение вулкана Левотоло

15:16, 30 ноября 2020
Фото: Dr. Devy Kamil Syahbana/twitter.com

В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоло, из ближайших районов были эвакуированы более 2,7 тысячи человек. Помощь в эвакуации людей оказывали представители национальной полиции и военнослужащие.

Об этом сообщает газета Tempo со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BPBD).

Накануне вулкан выбросил столб пепла на высоту 4 тысячи метров. Всем местным жителям и туристам рекомендовано избегать любой деятельности в радиусе двух километров от вулкана.

Левотоло расположен на индонезийском острове Ломблен, его высота 1018 метров. Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца — мощного тектонического разлома. Помимо Левотоло на острове находятся ещё два вулкана — Илилабалекан и Иливерунг, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал о том, что супервулкан Йеллоустонского национального парка, питающий множество гейзеров и грязевых пятен, постепенно теряет силу. По мнению учёных, последние извержения, произошедшие около 9 млн лет назад, доказывают — катаклизмы происходят каждые 500 тысяч лет. Однако за 3 млн лет регион пережил только три стихийных бедствия. Геологи считают, что если новый взрыв произойдёт, то это случится примерно через 900 тысяч лет.

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