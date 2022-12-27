В индийском штате Ассам леопард нападает на местных жителей Не менее 15 человек получили ранения в индийском штате Ассам из-за нападений леопарда

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В индийском Ассаме леопард атакует людей и машины в жилом районе, сообщает телеканал Times of India со ссылкой на полицию штата. Отмечается, что ранения получили не менее 15 человек. Жителям рекомендовано не выходить из дома. Власти говорят, что животное, скорее всего, пришло в поисках еды из расположенного рядом заповедника.

Многие из раненых были укушены и нуждались в госпитализации. Сейчас они вне опасности. Но в больницу Джорхатского медицинского колледжа поступает все больше людей с травмами, — указано в сообщении.

14 сентября дальневосточный леопард вышел к жителям села Красный Яр в Приморье и попытался напасть на человека. Отмечается, что в ходе инцидента никто не пострадал. По мнению специалистов, такое поведение может быть связано с тем, что леопард болен.

Ранее в Читинском зоопарке два работника, предварительно выпив, выпустили из клетки пуму. Пока животное пытались поймать, оно поцарапало одного из сотрудников, рассказал директор зоопарка Вадим Костенников.