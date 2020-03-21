Индийские медики зафиксировали смерть ещё двух человек от коронавируса. Общее число жертв в стране достигло шести.
38-летний мужчина умер в штате Бихар. У него развилась почечная недостаточность на фоне заболевания коронавирусом. Сообщается, что он стал самой молодой жертвой, а также первым заразившимся в штате Бихар.
В штате Махараштра зафиксирована наиболее тяжёлая ситуация. Там коронавирусом заразились 74 человека, умер 63-летний мужчина от отёка лёгких. Пациент страдал сахарным диабетом, высоким кровяным давлением и ишемической болезнью сердца,
Всего в Индии, по данным на 22 марта, зафиксирован 341 случай заболевания коронавирусом. Поправились и были выписаны из больниц 23 человека.
NEWS.ru писал, что коронавирус оказался менее скоростным, чем грипп и атипичная пневмония. Такого мнения придерживаются учёные из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах. Несмотря на это, они считают, что его распространение будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций.
Президент Института Роберта Коха Лотар Виллер считает, что пандемия COVID-19 продлится два года. Медик полагает, что вирус будет распространяться волнами.
Всего в мире коронавирусом заразились 310 882 больных, в России зарегистрировано 306 случаев заболевания.
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