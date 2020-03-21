https://static.news.ru/photo/124f9cc4-6c2b-11ea-9d90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sumit Saraswat/Global Look Press

Индийские медики зафиксировали смерть ещё двух человек от коронавируса. Общее число жертв в стране достигло шести.

38-летний мужчина умер в штате Бихар. У него развилась почечная недостаточность на фоне заболевания коронавирусом. Сообщается, что он стал самой молодой жертвой, а также первым заразившимся в штате Бихар.

В штате Махараштра зафиксирована наиболее тяжёлая ситуация. Там коронавирусом заразились 74 человека, умер 63-летний мужчина от отёка лёгких. Пациент страдал сахарным диабетом, высоким кровяным давлением и ишемической болезнью сердца, сообщает РИА Новости.

Всего в Индии, по данным на 22 марта, зафиксирован 341 случай заболевания коронавирусом. Поправились и были выписаны из больниц 23 человека.

NEWS.ru писал, что коронавирус оказался менее скоростным, чем грипп и атипичная пневмония. Такого мнения придерживаются учёные из Оксфордского университета, Имперского колледжа Лондона, Утрехтского университета и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах. Несмотря на это, они считают, что его распространение будет длиться дольше, чем у других вирусных инфекций.

Президент Института Роберта Коха Лотар Виллер считает, что пандемия COVID-19 продлится два года. Медик полагает, что вирус будет распространяться волнами.

Всего в мире коронавирусом заразились 310 882 больных, в России зарегистрировано 306 случаев заболевания.