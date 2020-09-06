В Индии заявили о похищении пятерых человек китайскими военными

https://static.news.ru/photo/7895c7a4-f012-11ea-8a71-fa163e074e61_660.jpg Фото: Musaib Mushtaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти индийского штата Аруначал-Прадеш обвинили вооружённые силы Китая в похищении пятерых человек на границе двух стран.

Пять человек из округа Верхний Субансири похитила Народно-освободительная армия Китая. Я попросил центральное правительство поговорить с ними об освобождении пятерых похищенных, — приводит радио Sputnik слова представителя законодательного собрания штата Нинонга Эринга.

Он подчеркнул, что подобные действия со стороны Китая могут привести к эскалации напряжённости между странами после пограничного конфликта вокруг территорий в районе Ладакх.

Несколько месяцев назад произошло похожее происшествие: НОАК похитила человека и затем освободила его, — напомнил Эринга.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главы МИД Индии и КНР выразили готовность решить территориальный конфликт в Ладакхе мирным путём.

Ситуация в пограничном районе обострилась после столкновений с участием порядка 250 солдат в начале мая 2020 года, в которых более 100 человек получили ранения. В ночь с 15 на 16 июня в районе реки Галван на союзной территории Ладакх вновь произошли конфликты между военными, не менее 20 военнослужащих Индии погибли, 76 получили ранения. Индийская сторона утверждает, что были убиты и ранены около 45 китайских солдат.

Как писал NEWS.ru ранее, администрация президента США Дональда Трампа намерена сформировать аналог НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы «сдержать» амбиции Китая.