В Индии задержали сбытчиков крупной партии урана

https://static.news.ru/photo/31b4c8f2-c6cd-11eb-a70a-96000091f725_660.jpg Фото: Sebastian Kahnert/Global Look Press

Полиция в индийском штате Джаркханд задержала семь человек, которые подозреваются в попытке продать шесть килограммов урана. Месторождения этого радиоактивного металла располагаются на территории данной провинции, сообщил телеканал India TV.

Суперинтендант полиции Чандан Кумар Джа рассказал, что силовики изъяли вещество жёлтого цвета, которое будет отправлено на экспертизу. При этом на упаковке стоит печать с надписью «Сделано в США». Специалистам предстоит выяснить, является ли эта маркировка оригинальной или злоумышленники создали её самостоятельно.

До сих пор неясно, как они получают в свои руки радиоактивный металл. Во время допроса в полиции они сказали, что получили его от кого-то из Западной Бенгалии (штата на востоке Индии. — NEWS.ru), а иногда говорят, что получили его из города Гиридих [в Джаркханде] и других мест, — цитирует полицейского РИА Новости.

Правоохранительные органы совершили несколько рейдов в поисках возможных контрабандистов после того, как у них появилась оперативная информация о незаконной продаже урана. По предварительным данным, злоумышленники намеревались сбыть его по 5 млн рупий за килограмм, или ориентировочно за $68,5 тысячи.

В настоящее время полиция ведёт расследование, чтобы найти покупателей и установить цель незаконной сделки.

За последние годы это третий случай изъятия урана в Индии у частных лиц и второй — за два месяца. В мае этого года полиция индийского штата Махараштра задержала двоих мужчин, которые пытались продать через Интернет более семи килограммов урана. По данным регионального отдела по борьбе с терроризмом, конфискованные материалы стоят около $2,9 млн. Индийский центр атомных исследований Бхабхи подтвердил, что изъятый материал является высокорадиоактивным.

Ранее стало известно, как пенсионеры МВД Максим Котоманов и Дмитрий Красильников отправляли в посольства иностранных государств, руководителям Евросоюза и НАТО десятки писем с приглашением на праздничное мероприятие «Подари частицу земли Крыма» на поддельных бланках депутата Госдумы Сергея Железняка. Однако вместо частиц крымской почвы в конвертах было токсичное соединение ртути. За это в мае 2-й Западный окружной военный суд вынес им приговор.