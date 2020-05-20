В Индии за сутки выявили рекордное число заражённых коронавирусом

https://static.news.ru/photo/b164986a-9a6a-11ea-a3c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sondeep Shankar/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Индии за сутки зарегистрировали 5611 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это рекордное число инфицированных, выявленных за 24 часа, сообщили в местном Министерстве здравоохранения и поддержки семьи.

В ведомстве отметили, что общее число зарегистрированных с начала пандемии COVID-19 случаев заражения возросло до 106 750, жертвами инфекции стали 3303 человека. Наибольшее число пациентов с коронавирусом выявлено в штате Махараштра. Там зарегистрировано 37 136 заражённых COVID-19 человек, 1325 человек скончались.

По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране было проведено более 2,5 млн тестов на наличие коронавируса в организме, передаёт Reuters.

До 31 мая в Индии действует режим самоизоляции. Штаты государства поделены на «красные», «оранжевые» и «зелёные» зоны по численности заболевших коронавирусом, писал NEWS.ru.