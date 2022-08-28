В Индии взорвали два нелегальных небоскреба

В Индии взорвали два небоскреба, возведенных нелегально на окраине Нью-Дели, передает Reuters. При инспектировании зданий были обнаружены грубые нарушения норм строительства и пожарной безопасности.

На видео запечатлено, как 103-метровые башни-близнецы Supertech оседают в облаке пыли и обломков. Всего операция по сносу длилась около 15 секунд.

Для подрыва зданий использовали более 3700 килограммов взрывчатки. Небоскребы стали самими большими сооружениями, когда-либо снесенными в Индии.

Власти попросили жителей ближайших домов покинуть свое жилье на десять часов, до тех пор, пока не осядет пыль после взрыва. Эвакуацию провели накануне, 27 августа.

Пожарные использовали разбрызгиватели воды, чтобы снизить уровень пыли вокруг башен, которые стоящих на краю оживленной автомагистрали. Некоторые здания в окрестностях были покрыты белыми пластиковыми листами, чтобы защитить их от мусора.