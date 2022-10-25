В Индии вспомнили слова Черчилля об индийских лидерах после избрания Сунака Бизнесмен Махиндра вспомнил нелестные слова Черчилля об индийских лидерах после назначения Сунака

Фото: Li Ying/Global Look Press

Риши Сунак

Индийский предприниматель и миллиардер Ананда Махиндра, на фоне вступления в должность премьер-министра Великобритании Риши Сунака, на своей странице в соцсетях вспомнил слова, приписываемые экс-премьеру Великобритании Уинстону Черчиллю, которые он озвучил по вопросу законопроекта о независимости Индии в 1947 году, пишет The Hindustan Times. Издание отмечает, что тогда Черчилль нелестно высказался о высокопоставленных индийских чиновниках.

Если Индии будет дарована независимость, власть перейдет в руки негодяев, мошенников, флибустьеров. Все индийские лидеры будут низкопробными «соломенными чучелами», — приводит газета слова миллиардера, процитировавшего Черчилля.

Согласно информации издания, Черчилль якобы также предсказал, что чиновники индийского происхождения будут драться между собой за власть, в результате чего страна утонет в политических дрязгах и настанет день, когда там введут налоги как на воду, так и на воздух.

25 октября Риши Сунак вступил в должность премьер-министра Великобритании. Политик получил от короля Карла III мандат на формирование правительства страны. Накануне Сунак стал лидером Консервативной партии. Новому главе кабмина 42 года, он стал самым молодым премьером за последние 200 лет. Пост достался ему автоматически в результате отказа других претендентов от борьбы. Он также стал первым премьер-министром, которого утвердил Карл III после вхождения на престол.