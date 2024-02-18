В Индии верблюд оторвал голову хозяину

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Верблюд в попытке вырваться из загона оторвал своему хозяину голову, инцидент произошел в штате Раджастхан, пишет MK.RU. По данным издания, это случилось из-за того, что животное разволновалось, увидев проходившего мимо другого верблюда.

Животное схватило мужчину за шею и швырнуло на землю, из-за чего у него произошла ампутация головы. Жители деревни поймали животное и решили забить его палками в качестве наказания, от побоев верблюд скончался. По данным издания, в Раджастхане верблюд считается государственным животным, смерть которого может закончиться для живодеров тюремным сроком вплоть до пяти лет.

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