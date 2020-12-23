В Индии умер воскресший во время похорон мужчина

Житель Индии, которого уже считали умершим, очнулся во время подготовки к погребению. Позже он вскоре всё-таки скончался.
По данным местного издания Samayam, инцидент
Жители сообщили об этом местным властям. Те, в свою очередь, осмотрев мужчину, констатировали его смерть.
Похоронить «умершего» планировали на окраине деревни, однако во время подготовки к погребению он очнулся и сел. Мужчину сразу же доставили в больницу. Спустя сутки он скончался. Местная полиция ведёт расследование.
Ранее NEWS.ru писал о том, что пожилой мужчина в Индии был кремирован после того, как скончался из-за коронавируса, а затем как ни в чём ни бывало вернулся домой к шокированной семье, сообщили местные СМИ.