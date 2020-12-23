В Индии умер воскресший во время похорон мужчина

https://static.news.ru/photo/9e667b4a-44fe-11eb-9310-fa163e074e61_660.jpg Фото: Muzamil Mattoo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Житель Индии, которого уже считали умершим, очнулся во время подготовки к погребению. Позже он вскоре всё-таки скончался.

По данным местного издания Samayam, инцидент произошёл в районе Читтур. Местный житель был найден без сознания под деревом в одной из местных деревень. В себя он не приходил два дня.

Жители сообщили об этом местным властям. Те, в свою очередь, осмотрев мужчину, констатировали его смерть.

Похоронить «умершего» планировали на окраине деревни, однако во время подготовки к погребению он очнулся и сел. Мужчину сразу же доставили в больницу. Спустя сутки он скончался. Местная полиция ведёт расследование.

Ранее NEWS.ru писал о том, что пожилой мужчина в Индии был кремирован после того, как скончался из-за коронавируса, а затем как ни в чём ни бывало вернулся домой к шокированной семье, сообщили местные СМИ.