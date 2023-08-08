В Индии указали на неожиданную помощь от ВСУ России WION: отказ ВСУ от американской тактики при контрнаступлении играет на руку Москве

Фото: Yevhen Lubimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские войска отказываются от «американской тактики» при попытках пойти в контрнаступление, а часть поставленной Западом техники оказалась контрпродуктивной, что играет на руку России, сообщает индийский канал WION. По его данным, отказ Вооруженных сил Украины использовать тактику военных США объясняется ее неэффективностью.

Украина надеялась, что сможет прорваться через российские позиции, однако контрнаступление продвигается медленно, поскольку ее силы сталкиваются с хорошо укрепленными линиями российской обороны, — пояснили на WION.

Там указали на часть из поставленной Западом техники, которая так и не сумела прорваться через российские минные поля. В украинских подразделениях решили не использовать сложные западные маневры, хотя поставщики военной помощи Украине ожидали от нее применения более агрессивной наступательной тактики, сейчас ВСУ атакуют «более привычными методами», отмечает канал.

Все это постепенно замедлило долгожданное контрнаступление Украины. И сейчас ситуация складывается в пользу России, — считают на индийском телеканале, указывая тем самым на неожиданную помощь ВСУ российской стороне.

Ранее сообщалось, что ВСУ сталкиваются с ощутимыми проблемами во время работы российской артиллерии на передовой. По словам украинского бойца, его подразделение потеряло большое количество техники и личного состава, при этом потери не восстанавливались. Кроме того, многие украинские военнослужащие подорвались на минах.