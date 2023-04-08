В Индии указали на маневр России, который разозлит США WION: заход фрегата «Адмирал Горшков» в саудовский порт Джидда не понравится Белому дому

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Фрегат «Адмирал Горшков»

Заход фрегата «Адмирал Горшков» в саудовский порт впервые за последнее десятилетие не понравится США, заявил индийский телеканал WION. По его мнению, дальний поход корабля ВМФ России уже «наделал немало шума».

В сюжете телеканала отмечается, что демонстрация «Адмиралом Горшковым» своих боевых возможностей в рамках учений, «возможно, заставляет нервничать Запад». Также «наверняка» США насторожит и реализация «дипломатической миссии», которую несет боевой корабль в походе от берегов ЮАР до Саудовской Аравии.

Корабль российского ВМФ швартуется в Саудовской Аравии впервые больше чем за десятилетие. Это не понравится администрации [президента США Джо] Байдена — ведь ее некогда близкий союзник, Саудовская Аравия, прямо на ее глазах постепенно отдаляется от Вашингтона, — подчеркнули в WION.

В сюжете также говорится, что «Адмирал Горшков» имеет на борту гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», которые являются «центральным элементом» гиперзвукового арсенала России.

Ранее издание Politico сообщило, что США не стали пересматривать отношения с Саудовской Аравией, несмотря на обещание поступить так после прошлогоднего решения ОПЕК+ сократить добычу нефти. Президент США Джо Байден даже грозил королевству «последствиями», однако спустя много месяцев не было никаких последствий или сдвигов, добавили в издании.