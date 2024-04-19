В Индии стартуют рекордные по масштабу во всем мире выборы CNN: почти миллиард избирателей примут участие в парламентских выборах в Индии

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Парламентские выборы, которые были признаны самыми масштабными в мире, стартовали 19 апреля в Индии, передает CNN. По информации телеканала, в них примут участие около 968 миллионов зарегистрированных избирателей.

Сроки полномочий нынешнего состава нижней палаты парламента истечет 16 июня, а новый должен быть сформирован до этой даты. Избиратели смогут сделать свой выбор с 19 апреля по 1 июня, а итоги объявят 4 июня. Выборы пройдут в формате всеобщего тайного голосования на основе мажоритарной системы.

Ранее сообщалось, что досрочные парламентские выборы в Хорватии прошли в среду, 17 апреля. Более 2,2 тысячи кандидатов из 165 партий, коалиций и блоков боролись за 151 место в Хорватском саборе. Основная борьба развернулась между правящей партией «Хорватское демократическое содружество» (ХДС) премьер-министра республики Андрея Пленковича и оппозиционной Социал-демократической партией (СДП) Педже Грбина.

До этого южнокорейская демократическая партия «Тобуро», являющаяся главной оппозиционной силой в стране, по итогам голосования в 254 одномандатных округах заняла большинство мест в парламенте. После обработки 99,7% протоколов «Тобуро» одержала победу в 161 округе, а ее главный соперник — президентская партия «Гражданская сила» — получила всего 90 мандатов.