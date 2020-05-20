В Индии с 25 мая возобновят внутреннее авиасообщение

Внутренние авиаперевозки будут возобновлены в Индии с 25 мая, сообщили в Министерстве гражданской авиации.
По словам министра Хардипа Сингха Пури, все аэропорты и авиакомпании проинформированы о том, что смогут в ближайшее время начать работу,
Внутреннее авиасообщение в Индии было приостановлено в конце марта, когда в стране начала действовать первая фаза ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.
С начала пандемии в азиатском государстве было выявлено более 106 тысяч заражённых инфекцией, жертвами COVID-19 стали 3303 человека. По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране было проведено более 2,5 млн тестов на наличие коронавируса в организме. До 31 мая в Индии действует режим самоизоляции, писал NEWS.ru.
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