В Индии с 25 мая возобновят внутреннее авиасообщение

https://static.news.ru/photo/14eea296-9a9c-11ea-9f9c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dipa Chakraborty/Keystone Press Agency/Global Look Press

Внутренние авиаперевозки будут возобновлены в Индии с 25 мая, сообщили в Министерстве гражданской авиации.

По словам министра Хардипа Сингха Пури, все аэропорты и авиакомпании проинформированы о том, что смогут в ближайшее время начать работу, передаёт CNN.

Внутреннее авиасообщение в Индии было приостановлено в конце марта, когда в стране начала действовать первая фаза ограничительных мер, введённых из-за пандемии коронавируса.

С начала пандемии в азиатском государстве было выявлено более 106 тысяч заражённых инфекцией, жертвами COVID-19 стали 3303 человека. По данным Индийского совета медицинских исследований, в стране было проведено более 2,5 млн тестов на наличие коронавируса в организме. До 31 мая в Индии действует режим самоизоляции, писал NEWS.ru.