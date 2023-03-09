В Индии рыбаки поймали пернатого шпиона В Индии рыбаки поймали голубя с камерой и микрофоном на лапе

Члены экипажа рыболовецкого судна поймали в Бенгальском заливе голубя, к лапе которого были прикреплены предположительно камера и микрофон, сообщает полиция индийского штата Одиша. По словам представителя полиции Парадипа Нимай Чаран Сетхи, на крыльях птицы написан текст на неизвестном языке, передает издание Ani.

Мы представим голубя со всеми материалами эксперту по кибербезопасности, чтобы выяснить правду, — сказал Сетхи.

Поданным издания, изучением технических устройств, найденных на лапе голубя, займется государственная лаборатория судебной экспертизы. Также будут привлечены эксперты для расшифровки надписей на крыльях птицы.

Один из рыбаков, поймавших голубя, сообщил, что «шпиона» они заметили, когда судно стояло на якоре примерно в 35 километрах от побережья Одиши.

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