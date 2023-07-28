В Индии разрабатывают альтернативу SWIFT ET: Индия разрабатывает альтернативу SWIFT для торговли в местной валюте

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В Индии рассматривают варианты создания альтернативной SWIFT системы обмена межбанковской информацией для торговли в местной валюте, пишет The Economic Times. Правительство сформировало экспертную комиссию по этому вопросу, вскоре она представит результаты своей работы.

Эта инициатива является частью более масштабного плана правительства по интернационализации индийской валюты, — говорится в сообщении газеты.

Издание отмечает, что экспертную комиссию консультируют представители основных индийских банков, а именно Государственного банка Индии, Центрального банка и Банка Бароды.

Ранее Министерство торговли и промышленности Индии сообщило, что Россия впервые стала одним из трех крупнейших торговых партнеров Индии. Товарооборот стран за пять месяцев 2023 года достиг $27,1 млрд. Рекордный рост произошел на фоне увеличения закупок Индией российских товаров в 3,8 раза. Кроме того, экспорт индийских товаров в Россию вырос в 2,6 раза.

Самым крупным торговым партнером Индии остается Китай, несмотря на снижение товарооборота на 9,3%; на втором месте находятся США. При этом объем торговли США с Индией за год сократился на 12,5%.