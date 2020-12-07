В Индии рассказали подробности о вспышке неизвестной болезни на юге страны

https://static.news.ru/photo/eafcda92-38ad-11eb-b9a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hindustan Times via imago-images.de/Global Look press

Неизвестная болезнь, которая была зафиксирована в городе Элуру в штате Андхра-Прадеш на юге Индии, не передаётся от человека к человеку. Об этом заявил чиновник Мутяла Раджу Реву.

До сих пор болезнь не передавалась от одного человека к другому. Возрастные ограничения для болезни отсутствуют. Люди из районов, где муниципальное водоснабжение Элуру недоступно, также заболели, — рассказал представитель местных властей.

Он подчеркнул, что болезнь поразила даже тех людей, которые пьют только минеральную воду, сообщает РИА Новости.

Госпитализированные жаловались на пену у рта, дрожь, внезапные обмороки и головокружение. Всего в больницы попали 340 человек, один пострадавший скончался. Позже были выписаны 168 человек.

Медики взяли у заболевших анализы крови, спинномозговой жидкости, сделали им компьютерную томографию и тесты на коронавирус, но не смогли определить, что же произошло. Власти проверили более 57 тысяч домов, исследовали питьевую воду на наличие тяжёлых металлов, но не обнаружили какой-либо аномалии.

Как писал NEWS.ru, ранее индийские журналисты сообщили, что причиной болезни могли стать токсичные хлорорганические соединения и средства защиты от комаров.