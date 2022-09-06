В Индии пообещали оценить предложение G7 о лимите цен на нефть из России Министр нефти и газа Индии Пури: мы оценим идею о лимите цен на нефть из России

Фото: Ganesh Chandra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нью-Дели, Индия

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури заявил, что в Нью-Дели тщательно оценят, стоит ли принимать предложение G7 о введении лимита цен на российскую нефть. При этом Индия продолжит покупать нефть у России, отметил он на выставке Gastech 2022 в Милане, сообщает CNBC.

Идет много разговоров из-за большого количества факторов <...>. Что будет означать это предложение? Мы рассмотрим это очень внимательно, — сказал министр телеканалу.

Он уточнил, что пока неясно, какие страны согласятся на введение ограничения цены и каковыми окажутся последствия для рынков. Пури также напомнил, что в мире критиковали Нью-Дели за рост поставок российской нефти. При этом еще в конце марта на долю России приходилось всего 0,2% нефти, импортируемой в Индию.

Я сказал, что европейцы покупают за один день больше, чем я за квартал. Я был бы удивлен, если бы это не было так до сих пор. Но да, мы будем покупать в России, мы будем покупать где угодно, — подчеркнул министр.

Он пояснил, что имеет моральный долг перед потребителями в своей стране.

Ранее стало известно, что эксперты государств — членов Евросоюза 7 сентября обсудят введение потолка цен на российский газ. В Еврокомиссии считают, что рассматривать меру необходимо только в случае, если Евросоюз решит полностью разорвать торговые отношения с Россией.