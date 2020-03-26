https://static.news.ru/photo/07b41564-6f5b-11ea-b9a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jit Chattopadhyay/Keystone Press Agency/Global Look Pres

В городе Ховрах в штате Западная Бенгалия 32-летний мужчина умер после попытки сходить в магазин за молоком во время режима строгой изоляции. Родственники заявили, что он скончался от травм, нанесённых полицейскими во время избиения.

В правоохранительных органах Индии обвинения отрицают. В полиции пояснили, что причиной смерти Лала Свами стала остановка сердца, а ранее он страдал от сердечных заболеваний.

В штате Западная Бенгалия выявлены 10 пациентов с коронавирусом, один заражённый скончался, уточняет India Today.

С 25 марта в Индии действует режим строгой изоляции. Границы между штатами, округами и районами закрыли на три недели. Премьер Нарендра Моди призвал сограждан по возможности не покидать свои дома, писал NEWS.ru.