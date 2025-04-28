В Индии поймали старого тигра-людоеда В индийской Махараштре поймали растерзавшего двух человек тигра

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В индийском штате Махараштра поймали старого тигра-людоеда, который ранее растерзал двух человек, сообщила газета The Times of India. Кроме того, хищник тяжело ранил еще двух жителей.

Газета отметила, что в последний раз тигр напал на человека 13 апреля. Тогда хищник набросился на 60-летнего мужчину, который собирал цветы. Когда он пропал, его начала искать семья — и в итоге обнаружила обезображенное тело.

На поиски тигра отправилась группа быстрого реагирования. Животное попыталось убежать от специалистов, но хищника настигли, после чего его подстрелили дротиком с транквилизатором. Тигра поместили в клетку и отвезли в исследовательский центр. Хищнику 15 лет, что считается глубокой старостью для таких животных.

Ранее огромный крокодил утащил 30-летнего рыбака в озеро Эдуард и растерзал его на глазах у рядом стоящих людей. Очевидцы не смогли помочь мужчине, позднее специалисты извлекли из водоема части тела. При этом полицейские рассказали, что нападение произошло в природоохранной зоне, где рыбалка была запрещена. По данным местных СМИ, мужчина занимался рыбалкой на озере и случайно дошел до места спаривания крокодилов и бегемотов.

До этого в индийском городе Джайпур тигр выхватил мальчика на глазах у семьи, затащил его в кусты и растерзал. Позднее сотрудники департамента лесного хозяйства нашли останки ребенка и передали их его близким.