В Индии похвалили Россию за грозный ответ Японии WION: бомбардировщики Ту-160 стали ответом России на наращивание Японией военного потенциала

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Бомбардировщик Ту-160

Появление стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке станет грозным ответом России на действия Японии, усиливающей милитаризацию и наращивающей военный потенциал, сообщает индийский канал WION. Он также отметил, что в последнее время Токио отдаляется от политики мирной самообороны.

Канал обратил внимание, что власти Японии согласовали рекордный оборонный бюджет. Такое решение они обосновали проблемами региональной безопасности. В связи с этим Минобороны России намерено проработать вопрос размещения полка Ту-160 на Дальнем Востоке.

Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160, — добавил канал.

Российский бомбардировщик Ту-160 является тяжелейшим боевым самолетом во всем мире. Он позволяет поражать объекты, находящиеся в наиболее отдаленных регионах.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о планах по увеличению поставок истребителей пятого поколения в Вооруженные силы России. По его словам, очередная партия новых самолетов была передана Министерству обороны в конце июня.