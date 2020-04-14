В Индии подросток привёз друга в гости в чемодане из-за карантина

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В индийском городе Мангалур 17-летний парень провёз одноклассника на территорию жилого комплекса в чемодане. Вход не проживающим в здании запрещён из-за введённого в связи с пандемией коронавируса карантина, и заскучавшие подростки пошли на хитрость.

За другом молодой человек отправился ночью на скутере с большим чемоданом. Вместе они приехали к дому, где один залез в сумку, а другой прикатил её в квартиру. Утром охранники заметили друзей на прогулке, после чего в полицию поступила жалоба на школьников. Против подростков открыли дело, пишет Times of India.

Mangaluru teen smuggles friend home in suitcase https://t.co/918wbu3O9U — TOI Mangaluru (@TOIMangalore) April 13, 2020

В Индии полицейские заставили группу иностранцев 500 раз написать извинения на бумаге за нарушение введённого в стране карантина, писал NEWS.ru.